Van’da 15 gün eylem yasağı

Van Valiliği, 15 gün süreyle yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi eylem ve etkinlikleri yasakladı.

Van Valiliği, yarından itibaren açık alanlarda yapılacak yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve benzeri etkinliklerin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Valiliktan yapılan açıklamada yasak kararının “eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek”, “vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak”, “milli güvenliğin sağlanması”, “kamu düzeni ve güvenliğinin korunması” gerekçeleriyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, “28/06/2019 tarihinden geçerli 12.07.2019 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.