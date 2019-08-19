Van Valiliği'nden açıklama: İndirmedik, RTE ekledik

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından, belediye binasında bulunan Mustafa Kemal portresinin indirilmesi ile ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından, belediye binasında bulunan Mustafa Kemal portresinin indirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, iddiaların asılsız olduğu dile getirilirken ''Bunun aksine Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün küçük portresinin yerine Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla büyük portresi asıldı.

Ayrıca HDP’li yönetim tarafından yerinden indirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi de tekrar yerine asılmıştır'' denildi.