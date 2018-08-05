Valla Kanyonu'nda kaybolan dört kişi telsizle yardım istedi

Kastamonu'da 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Valla Kanyonu'na giren ikisi sağlık çalışanı dört kişi, telsizle kaybolduklarını bildirdi ve yardım istedi.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Valla Kanyonu'na giren 2’si sağlık çalışanı 4 kişi telsizle kayboldukları bilgisi geçti. Arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde devam eden Pınarbaşı 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında dünyanın en büyük 2’inci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'nda 4 kişi kayboldu. Festival kapsamında Valla Kanyonu'nu geçmek için Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyünden kanyona giriş yapan gruplar, Cide ilçesinden çıkış yapmaya başladı. Valla Kanyonu'na girdikleri belirlenen 2’si sağlık çalışanı 4 kişilik ekip, Cide ilçesinde çıkış yapmaları gereken yerden çıkamadı. Sağlık çalışanları dışındaki 2 kişinin kimliği henüz tesbit edilemedi. Telsiz iletişimi kuran 4 kişilik ekibin, kaybolduklarını belirtmeleri üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başladı. Ekiplerin bir kısmı Valla Kanyonu'na tekrar giriş yaparken, bir kısmını Valla Kanyonu'nun çıkışı olan Cide ilçesine hareket etti.

UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, kaybolan grubun yerini tespit etmeye çalışıyor.

Dünyanın en büyük 2’inci kanyonu olarak bilinen Valla Kanyonu, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı Köyünde Devrekani Çayı ile Kanlıçay'ın birleştiği yerde başlayan ve Cide ilçesine doğru uzanan 12 kilometre uzunluğunda. Yer yer derinliği bin 300 metreye kadar inen kanyonda çok sayıda geçiş zorluğu oluşturan parkurlar bulunuyor.