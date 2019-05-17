Valilikten ODTÜ mezunlarına 19 Mayıs'ta yürüyüş yasağı

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’nin 19 Mayıs’ı kutlamak için yaptığı yürüyüş başvurusu Valilik tarafından reddedildi. Dernekten yapılan açıklamada ‘Dövüşe dövüşe yürüyeceğiz. Rahat, huzur aramayacağız, zaten veren de yok’ denildi.

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’nin (ODTÜMİST) 19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümünde gerçekleştirmek istediği kutlama yürüyüşüne İstanbul Valiliği izin vermedi. Dernek bu durumu bir basın bildirisi ile kamuoyuyla paylaştı.

Basın bildirisinde halkın bağımsızlık ve özgürlük kavgasının hiç bitmediği vurgulanarak 19 Mayıs 1919'un 100. yılında halkın elindeki son kazanımlardan genel oy hakkının da tehlikeye atıldığı vurgulandı. Açıklamada "Dövüşe dövüşe yürüyeceğiz. Rahat, huzur aramayacağız, zaten veren de yok" ifadelerine yer verildi. ODTÜMİST'in açıklamasının tam metni şöyle:

Uzun süredir ODTÜ ve ODTÜ’lülerle uğraşan AKP iktidarı son olarak geleneksel Bahar Şenliklerine engel olmak istemiş, şenlik iktidara ve rektöre karşın gerçekleştirilmişti. Üniversitedeki Onur Yürüyüşü’ne yapılan polis saldırısının ardından da ODTÜ’lüler yüksek katılımla bir boykot örgütlemişti.

