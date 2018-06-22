Valilikten hastanelere: Seçim sonrası olaylar çıkabilir, hazırlıklı olun

Odatv, Mersin Valiliği’nin İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanelerin acil servislerine ve aile sağlığı merkezlerine 24 Haziran seçimleriyle ilgili gönderdiği belirtilen bir 'uyarı' yazısını yayımladı. Yazıda seçim günü ve sonrasında olaylar çıkabileceği belirtilerek yeterli sağlık personeli bulundurulması isteniyor.

Mersin Valiliği’nin İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanelerin acil servislerine ve aile sağlığı merkezlerine 24 Haziran seçimleriyle ilgili “uyarı” yazısı göndermesi dikkat çekti.

Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, 24 Haziran seçim günü, öncesi veya seçimden sonraki gün “olaylar” çıkabileceği ihtimaline işaret edilen yazıda, “yeterli sayıda personel bulundurulması” istendi. Resmi yazıda, “Yapılacak olan seçimler öncesinde seçim günü ve sonrasında meydana gelebilecek olaylara karşı Aile Sağlığı Merkezilerinde yeterli sayıda sağlık personeli (hekim ve yardımcı sağlık personelinin) görevlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Türk Tabipleri Birliği kaynaklarınca resmi yazının doğruluğunun teyit edildiği belirtilen haberde, "Kaynaklar, yazının Mersin Valiliği tarafından İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanelerin acil servislerine ve aile sağlığı merkezlerine gönderildiğini, ancak tartışma yarattığını bildirdi" denildi.