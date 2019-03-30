Valilikten dikkat çeken yasak: Seçim günü başlayıp altı gün sürecek...

Şanıurfa Valiliği seçim gününden itibaren altı gün boyunda il sınırları içinde tüm basın açıklaması, yürüyüş, miting, çadır, stant etkinliklerini yasakladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1-6 Nisan tarihleri arasında kent merkezi ve tüm ilçelerde yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma ve stant açmanın yasaklandığını belirtti.

Açıklamada, “01 Nisan 2019 saat 08:00’dan 06 Nisan 2019 saat 24:00’a kadar yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.

Kamu kurumları, dernekler ve üniversitelerin düzenleyeceği etkinliklerin en az 48 saat öncesinden bildirmesi istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Mahalli idare organları, kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler ve üniversiteler; ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak, istenmeyen üzücü olaylara mahal vermemek adına, söz konusu tarihlerdeki etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde Valiliğimize, ilçelerde İlçe Kaymakamlıklarına bildirimde bulunmaları kaydıyla bu yasaklama kararı kapsamı dışında tutulmuştur.”