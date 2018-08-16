Valilik, yaşamını yitiren dört askerden üçünün 'kazaen' vurulduğunu açıkladı

Adıyaman Valiliği, bugün çıkan çatışmada yaşamını yitiren dört askerden üçünün 'dost ateşi sonucu kazaen' vurulduğunu açıkladı.

Adıyaman Valiliği, bugün çıkan çatışmada yaşamını yitiren dört askerden üçünün, diğer askerler tarafından yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı.

Valilik, askerlerden birinin zırhlı aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, üç askerin ise "dost ateşi sonucu kazaen" vurulduğunu duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Adıyaman merkez Kuyucak köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 1 kahraman jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur. Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz, sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur."

SEKİZ KİŞİ GÖZALTINDA

Bu arada Valilik, olayla ilgili sekiz kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.