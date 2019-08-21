Valilik paylaştı: İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısını paylaştı. Açıklamada, İstanbul için 21 Ağustos Çarşamba günü 9.30-19.00 saatleri arasında kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 21 Ağustos Çarşamba günü 9.30-19.00 saatleri arasında kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.