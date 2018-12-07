Valilik Adana'nın meşhur festivalini yasakladı: Gericiler hedef göstermişti

Adana'da her yıl aralık ayında düzenlenen ve baskılar sonucu adı "Kebap ve Şalgam Festivali" olarak değiştirilen Dünya Rakı Festivali Adana Valiliği tarafından iptal edildi.

Adana'da her yıl aralık ayında düzenlenen ve baskılar sonucu adı "Kebap ve Şalgam Festivali" olarak değiştirilen Dünya Rakı Festivali Adana Valiliği tarafından iptal edildi.

Adana Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde 08-09 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 'Kebap ve Şalgam Festivali' kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal ve mal güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

Daha önce "Dünya Rakı Festivali" adıyla kutlanan festival, gericilerin hedef göstermesi nedeniyle "Kebap ve Şalgam Festivali" adını almıştı.

HEDEF GÖSTERMİŞLERDİ

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan festivalle ilgili sosyal medya hesabından festivali ve festival katılımcılarını hedef alan bir açıklama yapmıştı. Çalışkan "Alkol festivali Adana'ya yakışmaz. Açık alanlarda alkol almak, başkalarının huzurunu bozmak, kabahatler kanununa göre cezalandırılmalı. Anayasamızın 58. Maddesi çiğneniyor. Adanamıza çeşitli bahanelerle gelip 8 Aralık'ta 'sarhoş' olma hayali kuranlar hiç heveslenmesin. Bu şehri 'sokak'ta bulmadık" demişti.