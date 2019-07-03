Valilik açıkladı: Engin Eroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

15 Haziran günü otobüsün çarpması sonucu Munzur Çayına düştüğü tespit edilen ve uzun süredir arama çalışmalarının devam ettiği Engin Eroğlu'nun cansız bedenine Ovacık Torunoba mevkiinde ulaşıldı.

Dersim’de 15 Haziran günü şehirlerarası bir otobüsün açık bagajının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü tespit edilen 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları sonuçlandı.

Eroğlu'nun cansız bedenine Ovacık Torunoba mevkiinde ulaşıldı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli Merkeze 45 kilometre uzaklıkta olan Ovacık yolu üzerindeki, Munzur Nehri kıyısında yolcu otobüsünün çarpması sonucunda kaybolan ve 19 gündür Jandarmamız, Emniyetimiz, AFAD ekiplerimiz, sağlık personellerimiz, çeşitli illerden gelen uzmanların da aralarında bulunduğu 200 civarında kurtarma ekibimiz ve Devletimizin tüm imkanlarıyla aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları sonucunda; otobüsün çarptığı yerden 8 km uzaklıkta Engin Eroğlu isimli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesine yer verildi.

Çobanlık yapan Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden çıkmış ve sonrasında kendisinden haber alınamamıştı.

Eroğlu'na ne olduğu yolcu otobüsünde bir yolcunun çektiği "kaza" görüntüleri sonrasında ortaya çıkmıştı.