Valiler istemedikleri kişileri kente sokmayacak

AKP bir yandan 18 Temmuz'da OHAL'i kaldıracağını açıklarken, diğer yandan da OHAL'i fiilen sürdürecek yeni bir düzenlemeyi tamamladı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre, 24 ana, 4 geçici maddeden oluşan, Terörle Mücadele, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda düzenleme yapan teklif Meclis'e sunulacak.

Sarıkaya, düzenlemede yer alacak bazı maddeleri köşesine taşıdı:

Buna göre gözaltı süresi yeniden düzenleniyor.

OHAL döneminde 30 gün ile başlayan, sonrasında 7+7 güne inen gözaltı süresi daha da aşağı çekiliyor.

AİHM’nin de öngördüğü gibi 4 güne indiriliyor; ancak 4’ücü günün sonunda hakim karşısına çıkarılmak kaydıyla 4 gün daha arttırma hakkı veriyor.

KAYYUMA SINIRSIZ GÖREV

Mevcut kanun, OHAL dışındaki dönemlerde kayyumlara en fazla 3 yıl görev hakkı veriyordu.

Teklif ile sınır kalkıyor ve dava bitinceye kadar şirket veya kuruluşlara atanmış kayyumlara görev yapma olanağı getiriliyor.

VALİLERE, “10 GÜN YASAK” YETKİSİ

Düzenleme ile valilere önemli yetki tanınıyor.

Valiler, teklif ile sivil toplum örgütlerinin üyeleri, kişiler ve sportif kuruluşlar da dahil 10 gün süreyle vilayete girmelerine engel koyabilecek.

Aynı şekilde 10 gün süresince her türlü eylem, gösteri veya etkinliği de yasaklayabilecek.

Terörle Mücadele Kanunu’nun verdiği yetkiyi de kullanarak terörle iltisaklı olduğu kanaati güçlü olan kişiler hakkında tedbir uygulayabilecek; ancak bunun için hakim kararı da aranacak.

TSK’YA DÖNME YASAĞI

En önemli maddelerinden biri de terör örgütü ile bağı tespit edilmekle birlikte yargılaması sonucu suç isnat edilemeyip beraat eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile ilgili.

Teklifin hazırlanışında sivil kesim, göreve iade sonrası bir süreliğine “TSK’da denemede” tutulması, sonrasında yöneticisine başka bir kuruma yollama hakkı verilmesini önermiş.

Ancak Genelkurmay, “kısa süreliğine de olsa göreve iadesini” istemeyince, yöneticisine başka bir kuruma anında yollama yetkisi tanınmış.

Buna göre kişi beraat etmiş olsa da en üst yönetici talep etmedikçe TSK’ya dönemeyecek, özlük hakları korunarak bir başka kurumda istihdam edilecek.