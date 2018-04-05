Vali'den yangın açıklaması: Ölü noktasında üzücü bir haber yok

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından bir açıklama yapan İstanbul Valisi; 'Şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok' dedi.

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından İstanbul Valisi bir açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin yangına ilişkin, "Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok, inşallah sonuna kadar da olmaz, temennimiz bu. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor" dedi.

Şahin, "Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok, inşallah sonuna kadar da olmaz, temennimiz bu. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. Arkadaşların verdiği bilgiye göre içeride herhangi bir yangın yok. Yangın dış yüzeyde ve çatıda, içeriye duman dolmuş, o dumanı tahliye ediyorlar bir taraftan. İnşallah neticede üzücü bir durumla karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, "Nedeni belli mi" sorusuna "Soğutma çalışmaları devam ediyor, teknik inceleme yapılacak" yanıtı verdi.

BELEDİYE BAŞKANI USTA: CAN KAYBI YOK

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var onları da hastaneye gönderiyoruz." dedi.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki tahliye işlemlerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bir taraftan da yangının söndürülmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Usta, şöyle konuştu:

"İçerideki hasta sayısını tam olarak bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki bütün hastalar dışarı çıkarıldı. Zaten yürüyebilen, ayakta tedavi olan hastalar da kendilerinden çıkıyorlar. Yangın nereden kaynaklandı, nereden çıktı bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki hastaların hepsi dışarı çıkarıldı fakat diğer katlarda da hasta olduğunu görüyoruz. Onların tahliyesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Üst katlarda duman içeri girdiği için en üst katlara müdahale etmek zorluyor. Helikopter de geliyor. Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var, onları da hastaneye gönderiyoruz. Burada bahçede tedavi ediliyor, müdahale ediliyor ama olumsuz bir şey yok."