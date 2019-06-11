Validen öğretmenlere: Atatürk'ü abartmayın, bu ülkede 10 yılda bir Atatürk çıkar

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu'nu VIP'e aldırmayan Ordu Valisi Seddar Yavuz'un 23 Nisan'da bir ilköğretim okulunda öğretmenlere yaptığı konuşmada, 'Atatürk'ü çok abartmaya gerek yok' dediğini ileri sürdü.

Ekrem İmamoğlu ile yaşanan VIP kriziyle gündeme gelen Ordu Valisi Seddar Yavuz'un 23 Nisan'da bir ilköğretim okulunda Atatürk'ü hedef aldığı ileri sürüldü.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Ordu Valisi ne yazık ki uzunca bir süredir bulunduğu konuma ve devlet adamlığına yakışmayan davranışlar sergiliyor” derken, “23 Nisan'da Ordu'da Karşıyaka İlköğretim Okulu'na giden Vali'nin, öğretmenlere konuşma yaparak, ‘Atatürk'ü çok abartmaya gerek yok, o kadar abartmayın, bu ülkede 10 senede bir Atatürk kadar biri çıkar. Cumhuriyet döneminin yanında; Osmanlı'yı unutturmayın, Osmanlı'yı öne çıkartın' dediği toplantıda bulunan birkaç kişiden teyit edilmiştir. Bu olayı Meclis gündemine taşıyacağım. Devletin valisi nasıl olur da bir okulda öğretmenlere konuşma yapıp Atatürk'ü önemsizleştirmeye çalışabilir?” ifadesini kullandı.