Vali Tavlı'ya göre maden sahasının 'Kaz Dağları'yla ilgisi yok'

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Kirazlı köyünde Alamos Gold taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından sürdürülen altın madeni faaliyetine karşı ‘yanlış bilgilerle vatandaşların çevre duyarlılığını yönlendiren grupların olduğunu’ ileri sürerek maden şirketini savundu. Tavlı Kirazlı'daki maden sahasının Kaz Dağları ile hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kirazlı-Balaban’da Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un taşeronu Doğu Biga Medencilik tarafından yapılan doğa katliamına yönelik tepkiler için “birtakım yanlış bilgilerle vatandaşlarımızın çevreye olan duyarlılığını yönlendirmeye çalışan grupların olduğu gözlenmiştir” dedi.

Tavlı valiliğin çevre ve Kaz Dağları konusundaki “hassasiyetinin en üst noktada” olduğunu ileri sürdüğü açıklamasında, bölgeyle ilgili doğal sit alanı tescilinin kaldırılmasının 2000 yılında başlatıldığını söyledi ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2016 yılında verdiği olur ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nce maden sahasında kesimi yapılan ağaç sayısının 13 bin 400 olduğunu ileri sürdü.

Vali Tavlı sözkonusu alanın rehabilitasyon çalışmaları yapılarak Müdürlüğe tesliminin ardından "daha da yeşil bir alan" haline getirileceğini iddia etti.

Çanakkale Valisi Tavlı yaptığı açıklamada maden sahasının Kaz Dağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi olmadığını, Atikhisar İçme Suyu Barajı’ndan Devlet Su İşleri tarafından maden işletmesine su verilmeyeceğini iddia etti, maden şirketinin su ihtiyacının Altınzeybek Göleti’nden karşılanacağını öne sürdü.

Tavlı maden tesisinin Atikhisar Barajı yağış havzasının da dışında olduğunu savundu.

Bölgede ÇED raporuna aykırı bir işlem yapılmamasının valilikçe takip edileceğini belirten Tavlı, “destanlar şehri” diye nitelediği Çanakkale’nin çevresini korumak için şimdiye kadar “en üst seviyede gayret” gösterdiklerini ve “göstermeye devam edecekleri”ni ileri sürdü.

