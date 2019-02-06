Vali duyurdu: Erdoğan'ın ilk seçim mitinginin yeri ve tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ilk mitingini Sivas’ta yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarına yine "toplu açılış" adı altında yapacağı mitinglerle başlıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Şubat Cuma günü toplu açılış töreni ve yerel seçim çalışmaları kapsamında Sivas'a ziyarette bulunacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlediği basın toplantısı ile Erdoğan'ın gelişiyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak Sivas'a gelmesinin çok anlamlı olduğunu kaydeden Ayhan, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Sivas Kongresi'nin 100’üncü yılında milli mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas’ta çok heyecanlı ve coşkulu bir yıl bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da Sivas'a gelerek toplu açılışları yapacak olması bizleri çok mutlu etti. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımıza açılışlarla ilgili bilgi notlarını aktardık" dedi.