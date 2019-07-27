Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih: 'Kriz geride kalmıştır'

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, son dönemdeki gelişmeler dikkate alındığında ekonomide ılıman bir iklimin oluştuğunu savundu. Abdi Serdar Üstünsalih “Türkiye kalkınma olarak burnunu yukarı çevirmiştir. Kriz geride kalmıştır. Dolara yapılan müdahaleler geride kalmıştır. Türkiye artık kalkınmasına ve yükselmesine başlamıştır” dedi.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, son dönemdeki gelişmeler dikkate alındığında ekonomide ılıman bir iklimin oluştuğunu savundu. Abdi Serdar Üstünsalih “Türkiye kalkınma olarak burnunu yukarı çevirmiştir. Kriz geride kalmıştır. Dolara yapılan müdahaleler geride kalmıştır. Türkiye artık kalkınmasına ve yükselmesine başlamıştır” dedi.

PİYASAYI YAPICI BANKALARDAN BİR TANESİ

TTSO Temmuz ayı meclis toplantısında meclis üyelerine konuşan Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bir Trabzonlu olarak şehrime, Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin genel müdürü olarak ilk ziyaretimi yapmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. Vakıfbank bugün aktif büyüklük olarak Türkiye’de 4. sırada bulunuyor ve 394 milyar aktif büyüklüğü yönetiyor. Türkiye ekonomisinde piyasayı yapıcı bankalardan bir tanesi. Trabzon’dan çıkan ilk banka genel müdürü olduğumu söylediler. Bundan da gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’ın konuşmasının satır başları şöyle:,

TÜRKİYE'NİN YANINDA OLDUK

– Genelleme yapmak doğru değil. Biz kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank olarak her zaman Türkiye’nin yanında olduk. Olmak zaten görevimiz de Rifat başkanın söylediği tanıma uymuyoruz. Onu baştan söyleyeyim. Güneşli havalarda şemsiyeyi açıp yağmurlu havalarda şemsiyeyi kapatan bankalardan olmadık. Ben bankada 29’uncu yıla giriyorum, bir tane krediyi geri çağırdığımızı hatırlamıyorum.

TÜRBÜLANSTA BİRÇOK HASARLAR OLMUŞTUR

– Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu türbülansta birçok hasarlar olmuştur. Ağır veya hafif hasar alanlar olmuştur, enkaz olmuştur doğrudur. Bunları yönetmek için üç kamu bankası gecesi gündüzü, bütün sermayesiyle birlikte ticaret erbanının, sanayi erbabının yanında olmuştur. Vakıfbank olarak geçen yıla oranla karımız yüzde 40 düştü. Biz karlılığa oynamıyoruz. Biz Türkiye ekonomisine oynuyoruz. Türkiye ekonomisi iyi olduğu zaman bizim de iyi olacağımızı düşünüyoruz. Bazı bankaların bu oyunda hiç olmadığını gördük. Rifat başkan o yüzden haklıdır. Ama kamu bankaları her zaman milletimizin, devletimizin yanında olmuştur.”

FAİZLERİN CİDDİ ORANDA DÜŞMESİ OLUMLU

-Dünyada FED’in faizi düşürme söylemi, akabinde Avrupa Merkez Bankası’nın eksik faiz uygulaması, Türkiye’de Merkez Bankası’nın faizleri ciddi oranda düşürmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara doğru yolculuğu, dolarizasyondaki stabilite; bunlara baktığınızda hakikaten çok olumlu gelişmeler oluyor. Bugün faiz oranlarımız mevduatta 19,5 seviyelerindeydi, kredi de zira 19,5 ama aşağı doğru seyirli olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Merkez Bankası yüzde 24 faiz uyguladığı dönemde b in sanayicimize, ticaret erbabımıza, 21, 22’lere kredi verdik. Piyasa 30’la fonlarken iki puan zarar ettik. Bunu bilançomuzda zarar olarak gördük. Bundan hiç gocunmuyoruz. Biz şunu düşünüyoruz; biz 25 yıldır esnafımızdan para kazanıyoruz, 1 yıl kazanmayalım. Sıkıntı yok. Ama kamu bankası olarak da öz kaynak karlılığımızı belli bir seviyede tutmalıyız. Kavga edeceksek, kavgada güçlü olmak zorundayız. Özkaynak karlılığımızı belli bir seviyede korumak gibi bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğu da yerine getiriyoruz.