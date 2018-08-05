'Vahim sonuçlar doğuracaktır' dedi, görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle değiştirilen yeni liseye giriş sistemi büyük kriz yarattı. Binlerce öğrencinin açıkta kaldığı sistemi kuran isim görevden alınırken, sürece ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Bu yıl ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaöğretim kurumları için oluşturulan 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bini boş olmasına rağmen yerelde 91 bin öğrenci açıkta kaldı.

Bazı ortaokulların tüm öğrencileri hiçbir liseye yerleştirilemezken, tüm tercihlerini “kayıt alanından” yapan binlerce öğrenci hiçbir okula yerleşemedi. Adresine en yakın liseleri seçip okul başarı puanı yüksek olmasına rağmen birçok öğrenci açıkta kaldı. Sınav sonuçları açıklandığı günden bu yana tartışmaların odağındaki MEB, dün görevden almalar ve soruşturmalarla sarsıldı. Yeni sistemin mimarı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt görevden alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, bakanlık bürokrasisindeki kriz, Kurt’un il milli eğitim müdür ve müdür yardımcılarının olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajlarla ortaya çıktı. Kurt, yerleştirme sonuçları açıklanmadan önce paylaştığı mesajında, “Son günlerde yerleştirme işlemlerinin hiçbir yerinde olmamış, bu konuda fikri zikri dahi olmayan ‘geçmişe küfrederek önünü aydınlatacağını zanneden’ birtakım zevat, gösteri yarışına girmiş ve sistemin (Müsteşar ve Bakan Beye arz edilmiş, test edilmiş, onay almış ve kılavuzla ilan edilmiş) kurgusunu bozma cüretini kendinde bulmuştur. Eğer sistem, pilotlanan kurgusu ve yerleştirme algoritmasıyla uygulanmazsa vahim sonuçlar doğuracaktır” ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.

Bakanlık yetkilileri, algoritma değişikliği iddialarının tamamen asılsız olduğunu, çalışılan sistemin 11 ay boyunca Muhterem Kurt ve ekibi tarafından hazırlandığını aktardılar. Algoritma değişikliğinin hukuken de mümkün olmadığının altını çizen yetkililer, hataların eski ekipten kaynaklandığını vurgulayarak, sistemde yaşanan sorunlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görevden alma ve soruşturma işlemlerini başlattığı belirtti.