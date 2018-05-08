Vaat pazarı: Düzeni değiştirmek dışında her şey var

Baskın seçime 48 gün kala cumhurbaşkanı adayı gösteren partilerin seçim bildirgeleri ve adayların vaatleri belirginleşmeye başladı. Köklü bir düzen değişikliği dışında her türlü vaadin havada uçuştuğu seçim atmosferinde patronlara, yabancı sermayeye, gençlere, emeklilere, kadınlara yönelik vaatler sıralanıyor.

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak baskın seçime kilitlendi. Birçok partide aday adaylığı başvuruları sona ererken, cumhurbaşkanı adayı gösteren partiler seçim vaatlerini sıralamaya, bildirgelerini açıklamaya koyuldu.

Cumhurbaşkanı adayı gösteren partiler diğer yandan da milletvekili aday listelerini hazırlamanın telaşına düştü.

SEÇİM BİLDİRGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKP, geçen hafta sonu İstanbul il kongresinde "seçim manifestosu" adı altında bir çerçeveyi kamuoyuna duyurdu. Genel başkan Tayyip Erdoğan'ın Sinan Erdem Spor Salonu kürsüsünden yaptığı konuşma, AKP'nin "seçim manifestosu" sayıldı. "Manifesto"nun sloganı da "Erdem, irade, cesaret - Türkiye şahlanıyor" olarak belirlendi. Konuşmasına 1071 Malazgirt savaşından başlayan Erdoğan, konuyu Davos'taki "one minute" çıkışına kadar getirdi. Menderes, Erbakan, Türkeş, Özal ve Yazıcıoğlu'nun adlarını sayarak kendi partisinin tarihini de bu siyasi çizgiye dayandırdı.

Erdoğan şu vaatleri sıraladı:

Ülkemizin üretim yükünü üstlenen sanayicimize, girişimcimize, iş dünyamıza, ihracatçımıza verecek daha çok desteğimiz var.

Yeni dönemde Türkiye, küresel bir güç, öncü bir ülke olacak.

Milletin tercihi ile kabul edilen yeni yönetim sistemimiz, yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi daha güçlü ve yargıyı daha bağımsız hale getirecek. Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak.

Vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de tamamen son bulacak. Demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu yeni sistemde, istikrar kalıcı hale gelecek. Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle, ekonomik büyüme ivme kazanacak.

İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek. Enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak. Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayi alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz kültür sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek. Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlayacak yeni fabrikaların önü açılacak.

Vergi sisteminin daha adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşlar üzerindeki vergi yükü düşecek.

12 milyon emeklinin tamamına Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye verilecek.

Yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecek.

SEÇİM BİLDİRGESİ 21 MAYIS'TAN SONRA

AKP, yazılı seçim bildirgesini de 21 Mayıs'tan sonra açıklayacak. Öne çıkan tarihler 22 veya 23 Mayıs.

Beyannamede, manifestoda açıklanan planların nasıl yapılacağı ortaya koyulacak.

CHP 24 MAYIS'TA AÇIKLIYOR

CHP'de seçim kampanyası Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan'a tahsis edilecek üç ayrı otobüsle üç ayrı koldan sürdürülecek.

CHP, seçim bildirgesini 24 Mayıs'ta milletvekili aday tanıtımı töreninde açıklayacak.

Bildirgede Türkiye’nin beş temel sorunu olarak saptanan “demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika”ya ilişkin çözüm önerileri yer alacak. Ayrıca özgürlükçü, çoğulcu, parlamenter sistemi güçlendiren, güçler ayrılığı ilkesi ve hukukun üstünlüğünü esas alan yeni bir anayasa vaadi de bulunacak.

MHP'NİN BİLDİRGESİ DETAYLI OLMAYACAK

MHP seçim sloganının günler öncesinden kamuoyuna duyurmuştu. "Cumhur ittifakı, milletin aklı" olarak belirlenen seçim sloganını yanı sıra MHP de bir bildirge açıklayacak. Ancak MHP'nin erken seçim bildirgesi, önceki seçim bildirgelerinden farklı olarak detaylı olmayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve devletin yeniden yapılanmasına öncelik verilecek. Bildirgede temel vurgu, "2023 Türkiyesi"ne yönelik olacak. "Güvenlik" başlığı ise ikinci sırada yer alacak. Eğitim ve sağlığın da yer alacağı beyannamede, kadın ve gençlere yönelik projeler öne çıkarılacak.

MHP'nin seçim bildirgesinin ne zaman duyurulacağına ilişkin bir tarih açıklanmadı.

Öte yandan İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin seçim bildirgelerini kamuoyuyla ne zaman paylaşacakları duyurulmadı.

AKP'NİN VAATLERİ: 16 YILDIR İKTİDARDA DEĞİLMİŞ GİBİ

Seçim bildirgeleri henüz açıklanmasa da cumhurbaşkanı adaylarının vaatleri şimdiden mitinglerde, toplantılarda yüksek perdeden dile getirilmeye başlandı.

Erdoğan seçim vaatlerini, "manifesto" adını verdiği konuşmasında açıklamış oldu. Erdoğan'ın, yıllardır iktidarda değil de muhalefetteymiş gibi vaatler sıralaması kamuoyunda ve sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Erdoğan'ın özetle söylediği, seçim vaatleri ve somut başlıklardan çok konumlanışa ilişkin bir deklarasyon oldu. Konuşma esas olarak “dış dünya”ya ve düzen sahiplerine yönelikti. Erdoğan, meydan okumak yerine daha “kapsayıcı” olabileceği, bazı “düzeltmeleri” yapabileceği mesajlarını vermeyi tercih etti. Sermayeye güvence sundu. Arayışların tek adresi olabileceğine ilişkin iddiasını ortaya koydu.

"AB'y tam üyelikten asla vazgeçmedik" diyen Erdoğan, faizlerin, enflasyonun ve cari açığın düşeceğini vaat etti, vergi sisteminin daha adil hale geleceğini iddia etti. Erdoğan konuşmasının bir yerinde "Gençleri kalıba sokmaya çalışmayacaklarını" bile söyledi.

İYİ PARTİ'DEN BORÇLARI SİLME VAADİ

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim vaatlerini açıkladı. Akşener, Türkiye Dayanışma Fonu kurulacağını söyleyerek “Borç kaderin değil, sileceğiz” diye konuştu.

4.5 milyon kişinin borcunun satın alınacağını kaydeden Akşener, asgari ücretle çalışan ve işsizlerin borçlarının silineceğini kaydetti.

Akşener'in şu vaatleri sıraladı:

Cumhurbaşkanı olup göreve geldiğimizde ilk 100 gün içerisinde, hiç vakit kaybetmeden Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız.

30 Nisan 2018 itibariyle borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan, ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız.

Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın, ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80’ini sileceğiz. Kalan borçlarını faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler.

Son kuruşuna kadar maliyetini hesapladık. Bir defalık olma üzere bütçeye maliyeti 8 milyar TL olacak. Borcunu taksitle ödeyecek vatandaşlarımızın ödemeleri düşülürse maliyetin daha düşük olacağı açıktır.

MUHARREM İNCE'DEN YABANCI YATIRIMCILARA GÜVEN ORTAMI VAADİ

CHP adayı Muharrem İnce de memleketi Yalova'dan başlattığı seçim kampanyasında vaatlerini sıralamaya başladı.

İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira ihtiyaç bursu vereceğini, sarayı altı ay süreyle halka açacağını ve Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesini kaldıracağını duyurdu. Kazanırsa sarayda değil Çankaya Köşkü'nde oturacağını söyleyen İnce, parlamenter sisteme dönüş sözü verdi.

Yabancı yatırımcıların, sermayedarların Türkiye'den korktuğunu öne süren İnce, yabancı yatırımcıların korkmayacağı bir ortamı sağlayacaklarını söyledi. İnce, "Yabancı yatırımcılar korkuyor Türkiye’den. Diyorlar ki Türkiye’de bir diktatör var. Ordu onun elinde, ekonomi onun elinde. Gazoza bile zam yaptılar. Uçsan da uçmasan da, geçsen de geçmesen de ödeyeceğin paralar var. Diyorlar ki bunu nasıl yapacaksın, nasıl düzelteceksin? Bu bir ekip işidir. Biz bu ekibi kuracağız” dedi.

İşte İnce'nin vaatlerinden satır başları:

Cumhurbaşkanı olduğumda, gençlere ilk müjdemi veriyorum. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu.

Sarayı altı ay süreyle halkımıza açacağım, halk görecek. Altı ay sonra kapatacağım, oradaki edeceğim tasarrufla gençlere o bursu vereceğim. Altı ay sonra da sarayı bu ülkeye ilk 5 bine girmiş en zeki çocuklarına vereceğim. Bu milletin en akıllı çocukları orada okuyacak. Orayı bir bilim merkezi yapacağım. Çankaya Köşkü'ne gideceğim. Yapacağım o tasarrufla da bu milletin zeki ve yoksul çocuklarına burs olarak vereceğim.

Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesini kaldıracağız. Hiç kimseye dava açmayacağım, galiz küfür etmediği sürece. Niye hakaret etsin yurdumun insanları bana? Ben onları germeyeceğim ki, kızdırmayacağım ki, ben onlara tezek demeyeceğim ki?

DEMİRTAŞ: GENÇLERE 'GENÇ KART' VERİP 500 LİRA YÜKLEYECEĞİZ

Gençler, kadınlar ve emekliler için seçim vaatlerini açıklayan HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "Bunların hepsini 'ben' yaparım demiyorum, 'biz' yaparız diyorum. Yeter ki 'biz' olalım" ifadelerini kullandı.

Seçim vaatlerini Twitter'dan açıklayan Demirtaş, şu vaatleri sıraladı: