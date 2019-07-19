Uzungöl’de IKBY'li turistler önce saldırıya uğradı, sonra gözaltına alındı

Trabzon Uzungöl’de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden gelen turist grubu ‘Kürdistan’ yazılı atkıyla fotoğraf çektirince bir grubun saldırısına uğradı. Polis saldırganları değil 9 turisti gözaltına aldı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’e gelen 50 kişilik turist grubundan bazı kişiler üzerinde “Kürdistan” yazılı atkıyla fotoğraf çektirince bölgedeki bir grubun saldırısına uğradı. Valilik 9 turistin gözaltına alındığını açıklarken, turistlere saldıranlar hakkında ise “vatandaşlarımız sakinleştirilmiştir” açıklamasını yaptı.





Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimiz Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinde bugün 11:00 sularında Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, “Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi’ne gelen gruptan 9 kişinin ‘Kürdistan’ yazılı atkı ile fotoğraf çektirmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma sonunda ifadeleri alınan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi” ifadesine yer verildi.