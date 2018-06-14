Uzun süren tedaviden sonra Baykal'dan ilk fotoğraf

Geçirdiği rahatsızlık sonrası GATA'da tedavi gören CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle 51 gün Ankara'da, yaklaşık 3.5 ay da Almanya'da tedavi gördükten sonra martta Türkiye'ye dönen ve tedavisi GATA'da devam eden Baykal'ın fotoğrafını paylaştı.

​Sevinç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Deniz Baykal'a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran'da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi" dedi.