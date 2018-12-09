Üzerinden geçmediğimiz köprüler için 4 milyar 530 milyon TL ödedik!

AKP'nin patronlara verdiği geçiş garantileri nedeniyle müteahhit firmalara merkezi bütçeden 4 milyar 530 milyon 893 bin 467 TL ödeme yapıldı.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın sorusu üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevapta, yüklenici firmalara verilen garantiler nedeniyle 2016 yılında 1 milyar 127 milyon, 2017 yılında ise 3 milyar 403 milyon ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2019 yılında müteahhitlere yapılacak “Garanti Ödemeleri” için merkezi bütçeden 3 milyar 549 milyon 743 bin lira talep etti.

Yapılan yazılı açıklamada 2018 yılını takip eden üç yıl için Karayolları Genel Müdürlüğü Hazineden 323 milyon TL bütçe talep etti. 2018 yılında ödenen “Garantiler” ile devletin kasasından müteahhitlere altı yılda 10 milyar liranın üzerinde ödeme yapılacağı tahmin ediliyor.

Odatv'nin haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü raporuna dayanılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen cevapta, 2016 ve 2017 yıllarında müteahhit firmalara “Geçmiş Yıllarda Ödenen Garantiler” kalemi üzerinden 4 milyar 530 milyon 893 bin 467 TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) için 2016 yılında 649 milyon 196 bin 832 lira, 2017 yılı için ise 1 milyar 659 milyon 369 bin 303 lira ödemenin yapıldığı bildirildi. Aynı yazılı açıklamada Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri – Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) için 2016 yılında 478 milyon 690 bin 184 lira, 2017 yılında ise 1 milyar 743 milyon 637 bin 147 lira ödemenin garanti kapsamında müteahhitlere yapıldığı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu iki proje için 2016 ve 2017 yıllarında Hazineden müteahhitlere toplam 4 milyar 530 milyon 893 bin 467 lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bakanlıkça yapılan yazılı açıklamada bu iki proje için 2019 yılında 3 milyar 549 milyon 743 bin liralık ödeneğin ayrıldığı duyuruldu.Bakanlık 2018 yılı için yapılan ödemelerle ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmazken, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri – Paşaköy Kesimi için 1 milyar 743 milyon 637 bin 147 lira 43 kuruş ödeme yapıldığını duyurdu.

Avrasya Tüneli olarak bilinen İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Tüp Geçişi Projesi kapsamında müteahhit firmalara 2016 ve 2017 yılında her hangi bir ödeme yapılmazken, 2018 yılında toplam 123 milyon 718 bin 819 TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Bakanlık ileriye dönük yapılan hesaplarla, 2019 yılı için 167 Milyon TL, 2020 yılı için 129 Milyon TL ve 2021 yılı için ise 27 milyon TL olmak üzere, üç yıl için toplam 323 Milyon TL ödeneğin Hazine’den talep edildiği belirtti.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın sorularına gelen yanıta göre, Garanti Ödemeleri adı altında Hazinenin müteahhitlere 2016 yılından itibaren 2021 yılına kadar yapacağı toplam ödemenin 10 milyar 270 milyon 992 bin 433 lira 43 kuruş olduğu hesaplandı.