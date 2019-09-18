'Uzaktan eğitim hayvancılığa ve halk sağlığına zarar verir'

İstanbul Üniversitesi’nin yeni açılan Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nün açık öğretim kayıtları sürerken, Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan bir açıklama yaparak veteriner hekimliğin uygulamalı bir bilim olduğunu söyledi ve bölümün kapatılmasını istedi.

İstanbul Üniversitesi’nin sınavsız ikinci üniversite programı kapsamında, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim veren açık öğretim programlarına, iki yıllık ön lisans programı olarak planlanan Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü eklendi. İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), üniversitenin kayıtları süren Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nün kapatılması gerektiğini açıkladı.

HAYVANLARA DOKUNMADAN MEZUN OLUYORLAR

İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, bölümün açık öğretim programı olarak açılmasına tepki göstererek, daha önce aynı bölümü açan Anadolu Üniversitesi için YÖK’e verdiği dilekçeyle bu bölümün kapatılmasını istediklerini hatırlattı. Veteriner hekimliğin uygulamalı bir bilim olduğunu belirten Arslan, bu alanda çalışan yardımcı sağlık personelinin, hayvanları tutmak, enjeksiyon ve pansuman yapmak, laboratuvar malzemelerini, test cihazlarını kullanmak gibi işler yaptığını anlattı.

'MEZUNLAR TOPLUM SAĞLIĞINA ZARAR VERİR'

Örgün öğretimde benzer bölümlerde öğrencilerin altı aylık uzun bir staj yaptığını da söyleyen Arslan, uzaktan eğitim programlarında ise yalnızca bir ay, kağıt üstünde kalan stajlar yapıldığını belirtti. Öğrencilerin hayvanlara ve laboratuvar malzemesine dokunmadan mezun olduğunu kaydeden Arslan, bu mezunların hayvan sağlığı alanında çalıştırılmasının hem hayvancılığa hem de toplum sağlığına büyük zararlar vereceğini söyledi.

Bu program mezunlarının imza atılan uluslararası antlaşmalara da aykırı olduğunu belirten Arslan, “Amaç, nitelikli ara eleman açığını kapatmak ise bunu yapan meslek liselerimiz mevcuttur. Ancak ihtiyaç duyduğumuz bir anlamda hemşir ve hemşire yetiştiren bu meslek liseleri giderek işlevsizleştirilmektedirler. İhtiyaç karşılanamıyorsa eğer aynı programların örgün öğretim veren programları açılabilir” diye konuştu. Arslan, meslek odası olarak bu bölümlerin kapatılması ve yenilerinin açılmasının önlenmesini talep ettiklerini söyledi.