Uyuşturucu baronunu tahliye eden hakim Erzurum’a atandı

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve üç adamı için tahliye kararı veren İstanbul Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, HSK kararnamesiyle Erzurum'a atandı. Tahliye edilen isimler hakkında ertesi gün tekrar tutuklama kararı çıkmış ancak Zindaşti ve adamları sırra kadem basmıştı.

Uyuşturucu baronu olarak bilinen ve birçok kişinin infaz emrini verdiği belirtilen İranlı Naci Şerif Zindaşti ve üç adamı hakkında tahliye kararı veren İstanbul Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, HSK kararnamesi ile Erzurum’a atandı.

Özcan’ın tahliye kararı verdiği 19 Ekim'de Silivri Cezaevi’nden çıkan Zindaşti ve adamları hakkında ertesi gün tekrar tutuklama kararı çıkarılmış ancak sözkonusu kişiler sırra kadem basmıştı.

Tartışma yaratan tahliye kararının ardından HSK müfettiş görevlendirmişti. Tahliye kararı veren Hakim Cevdet Özcan'ın ataması, geçici olarak Küçükçekmece Adliyesine yapılmıştı. HSK'nin bugün açıklanan kararnamesinde ise Cevdet Özcan, Erzurum hakimi olarak atandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bir yazısında Zindaşti'nin uyuşturucu satıcılığı suçuna ve birçok infaza rağmen, bir AKP'linin mahkemeye yaptığı baskı sonrasında tahliye edildiğini yazmış ve bu AKP’linin Burhan Kuzu olduğunu ima etmişti.

