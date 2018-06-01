Uyum yasalarında Sayıştay arpalık mı oluyor?

'Basında KHK’ların hazır olduğu ve Tayyip Erdoğan’ın imzasına kaldığı haberleri yer alıyor. AKP yönetici kadroları ise 24 Haziran’a kadar süre olduğunu, acele edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Son güne değin bekletmek istemelerini olumlu yorumlayabilmek olası değil. Zaten sır gibi saklıyorlar. Gece yarısı baskın KHK’sı çıkarıp, Devlet yapısını hallaç pamuğu gibi atacaklarından kimsenin kuşkusu olmasın.'

AKP’nin, hukuksal bir algı oluşturmak amacıyla; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak adlandırdığı bir garip yöntem icat etti. Uygulanabilmesi için çok sayıda yasal değişiklik gerekiyor. Anayasada uyum yasalarının 6 ay içinde çıkarılması öngörülüyordu.

Anayasada değişiklik öngörülen 6771 sayılı Yasa, Şubat/2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Aradan 1,5 yıl geçti ancak uyum yasalarını çıkartmadılar. Meclisin tatile gireceği gün, yetiştirilmesine olanak kalmadığı gerekçesine sığınıp, yetki yasası çıkardılar. Böylelikle, Devlet yapısının biçimlendirilmesi yetkisini, üstelik, Anayasaya da aykırı olarak, Meclisten alıp Bakanlar Kurulu’na bıraktılar.

Artık ne kadar önemi kaldı bilinmez ama gene de tarihe not düşmek için yazalım: Anayasaya göre Parlamentonun yasama yetkisi devredilemez. Ne tür yetkilerin devredilebileceği yine anayasada yazılıdır. Ve yetki yasasıyla yapılmak istenen değişiklikler bu kapsamda değildir.

Basında KHK’ların hazır olduğu ve Tayyip Erdoğan’ın imzasına kaldığı haberleri yer alıyor. AKP yönetici kadroları ise 24 Haziran’a kadar süre olduğunu, acele edilmemesi gerektiğini söylüyorlar.

Son güne değin bekletmek istemelerini olumlu yorumlayabilmek olası değil. Zaten sır gibi saklıyorlar. Gece yarısı baskın KHK’sı çıkarıp, Devlet yapısını hallaç pamuğu gibi atacaklarından kimsenin kuşkusu olmasın.

Bununla birlikte kimi maddeleri basına sızmaya başladı. Bilgilerin doğruluğunu bilemeyiz, imzalanmadan önce değiştirip değiştirmeyeceklerini de tahmin etme olanağımız da yok. Ancak AKP’nin alışıldık tavrına uygun olduğunu burada belirtelim.

Bilgilerin yanlış olduğu öne sürülecek ise gerekçeleri ile burada yayımlamaya hazır olduğumuzu da vurgulayalım.

Uyum KHK taslağının Geçici 1. Maddesinde “Başbakanlık Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarih itibariyle kapatılmıştır” deniyor. Maddenin ikinci fıkrasıyla ise taşınır, taşınmaz, araç gereç, kayıt, doküman, hak, yükümlülük alacak ve borçlar, Cumhurbaşkanlığına devrediliyor.

Başbakanlık kapatılacağına göre bunda bir terslik yok. Ancak personelin yeni kadrolarına atanmaları için getirilen kurallar Denetimin bütünüyle Cumhurbaşkanına bağlanacağına işaret ediyor.

Cumhurbaşkanlığı denetimi güçlendiriliyor

İkinci Maddesinde Başbakanlık Müfettişi ve müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanların, daha açık söylersek, denetimi bilenlerin, Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı kadrolarına atanması öngörülüyor. Bunlar DDK üyesi olarak değil, üyelere bağlı olarak çalışan uzmanlar grubunu oluşturacaklar.

SAYIŞTAY ARPALIK YAPILIYOR

Denetimle uzaktan yakından ilişkisi olmamış, eğitim almamış, Genel Müdür Yardımcısı; Daire Başkanı; Başbakanlık Uzmanı kadrolarındaki personel ise Sayıştay’a gönderilecek.

Oysa, Denetim bir meslek. Her ne kadar gereğince uygulanmıyorsa da Sayıştay Yasasına göre hukuk/siyasal gibi alanlarda eğitim görenler, bir dizi sınavdan geçirilerek aday olarak atanıyor ve iki yıl süren hizmet içi eğitimden sonra yapılacak sınavlarda başarılı olanlar kadrolara geçiriliyor.

Güvenceli olması ve ödenen aylıkların tutarı gibi nedenlerle sınavlar çok yoğun ilgi görüyor. Birkaç gün önce yapılan sınavlara 15 bin kişinin başvurduğunu söylemek yeterlidir sanırım.

Sayıştay, denetim yapabilme yeteneğini yıllarca önce yitirdi. İktidarın istediklerinin dışında denetim bulgusu yazılamıyor. Şimdi sıranın denetçi kadrolarının niteliksizleştirilmesine geldiği görülüyor.

Şimdilik bu bilginin doğru olmadığını dilemekle yetinelim.