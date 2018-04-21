Uyum yasaları yok ama seçim var

Dün gece apar topar Meclis'e sevk edilen "Anayasa Uyum Paketi" ile bazı düzenlemelerin yetiştirilmesi için ilk girişimde bulunulsa da seçimlerde uyulacak kuralları tanımlayan uyum yasaları henüz yok. Sayıştay eski denetçisi ve Devlet Denetleme Kurulu eski üyesi Kadir Sev süreci soL için değerlendirdi.

Tayyip Erdoğan’ın 16 Nisan 2018 günü açıkladığı kararı, erken ya da baskın seçim olarak adlandırmak doğru değil. Mutlaka, içinde “seçim” sözcüğü olsun istiyorsanız “sanal seçim” denebilir belki.

24 Haziran akşamı, kim kazanırsa kazansın, parlamenter sistem tarihe gömülecek ve perde kapanacak.

Meclis yıllardır zaten işlevsizdi; yasaların çıkarılmasında formaliteyi tamamlamak görevi üslenmiş gibiydi. AKP, Meclisteki sayısal gücüne dayanarak istediğini yapabilme özgürlüğüne sahipti ve bu olanağını alabildiğince kullanıyordu.

Bakanlar Kurulunun “iktidar” sıfatı da göstermelikti. Tayyip Erdoğan, bakanlardan söz etmesi gerektiğinde; “benim bakanım” diyordu. Çağırıp emirler veriyordu. Bakanlar Kurulu Kararlarından, çoğu kez bakanların haberi bile olmuyordu.

Muhalefet de işlevsizdi. Meclis içinde kalarak etkili bir direniş gösteremeyecekleri açıktı ama özellikle sermaye dostu yasalar çıkarılırken toplumu örgütlemek istemediler. Siyasetin ağız dalaşına döndürülmesine epeyce katkıları oldu. Bu yüzden de “taşı gediğine koyan” iyi siyasetçi sayılıyor ve alkışlanıyor...

AKP, iktidar olduğu hiçbir dönemde, Anayasa ve yasalara aykırı davranışlarının hesabını sorabilecek bir güçle karşılaşmadı.

NEDEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ?

Her şey rayında gidiyordu. Peki Anayasayı neden değiştirmek gereği duydular?

Sermaye, geleceğini düşünüyor. AKP gibi elverişli siyaset araçları bulamayacakları günler geliyor. Önlem almak zorundalar. Ve bunun için Meclis, Denetim yetkisi Bakanlar Kurulu, yargı bağımsızlığı gibi engellerle karşılaşmayacakları yasal ortamı hazırlamaya çalışıyorlar.

Geçen yıl Anayasanın değiştirilmesi, Kasım/2019’a değin bu engellerden kurtulacaklarının ilan edilmesi anlamını taşıyordu.

Görünüş o ki; AKP’nin, Kasım 2019 tarihine değin mecali yetmeyecek. O da kendisini düşünüyor. Bir an önce seçim yaparsa bir süre daha ayakta kalabileceğini düşünüyor.

NASILSA KHK VAR

Öyle bir tarih seçtiler ki; iki ay sonra seçim yapılacak ama henüz ortada uyum yasaları yok. Seçimlerde uyulacak kuralların çoğu yasa gerektiriyor. Dün gece Meclis'e apar topar sevk edilen "Anayasa Uyum Paketi"ne sığmayanları da yetiştirilemeyeceği gerekçesine sığınıp KHK’larla yapacaklar.

Sermayenin bu yapılanlara hiç itirazı yok. TOBB sevinçle karşıladı. TÜSİAD, cılız bir çıkış yaptı ama hemen geri aldırdılar.

“Ne yapsınlar? AKP’nin kendilerine zarar vermesinden çekinecekler elbette” diyebilirsiniz…

Biz de onu söyleyip duruyoruz yıllardır. Çıkarlarını sürdürebilmeleri için sermaye dostu iktidarlara gereksinme duyanlarla bir olup, sermayeye karşı mücadele edemeyiz!

Unutmayalım: Onlar aynı yolun yolcusu…