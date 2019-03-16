Uygulanmayan proje için 5 milyon lira ödendi!

Suriyeli öğrenciler için Fatih Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan 5 milyon bedelli 2 ihalenin Aktaş Turizm ve Taşımacılık'a verildiği ancak projenin uygulanmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Fatih’te Suriyeli öğrencilerin taşımalı eğitimi ve yaz okuluna gelen Suriyeli öğrencilerin taşınması için Fatih Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ve toplamda 5 milyon lira bedeli olan 2 ihalenin Aktaş Turizm ve Taşımacılık şirketine verildiği ve sonrasında projenin uygulanmadığı ortaya çıktı. Aynı hizmet ihalesi Kağıthane’de de yapılmış, proje uygulanmamıştı.

Artı Gerçek'ten Onur Dalar ve Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Suriyeli öğrencilerin taşımalı eğitimi için toplam bedeli 5 milyon olan 2 ayrı ihale açtı. İki ayrı ihaleyi de Aktaş Turizm ve Taşımacılık firması kazandı. Projeye ilişkin görüşülen okul yetkilileri bu projenin hiçbir okulda uygulanmadığını söyledi. İsmini vermeyen yetkililer ve öğretmenler Suriyeli öğrencilerin okullarından evlerine yürüyerek gittiğini de ekledi. Öğretmenler bu projeyi duyduklarını ama herhangi bir okulda projenin uygulanmadığını söylediler. Öğretmenler bu projenin iptal edildiğini duyduklarını da dile getirdi.