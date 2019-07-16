Üsteğmenin babası imamı dövdü, oğlunu alıp savcılığa gitti

15 Temmuz sonrası üsteğmen oğlunun Cemaat'ten ayrılmak istemesine karşın sorumlu imamın peşini bırakmadığını belirten baba, evlerinin önüne kadar gelen imamı dövdü. Baba, daha sonra oğlunu alarak savcılığa gitti.

Ankara’da yaşayan bir baba, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli üsteğmen oğlunu, Ankara Adliyesi’ne götürdü ve “Oğlumu örgütten kurtarın, imam peşini bırakmıyor. Eti sizin kemiği benim” diyerek savcıya teslim etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, 15 Temmuz sonrası oğlunun Cemaat'ten ayrılmak istemesine karşın sorumlu Cemaat imamının peşini bırakmadığını belirten baba, bir keresinde imamın evlerinin önüne kadar geldiğini, bunun üzerine bu kişiyi tekme-tokat döverek gönderdiğini kaydetti. Savcının talimatıyla emniyete gönderilen üsteğmen, "itirafçı" olarak her şeyi anlattı ve serbest kaldı.

Baba, oğlunu okul çağında Cemaat'e, “tamamen dini amaçla gönderdiğini, ancak 17 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinden sonra bu yapının gerçek yüzünü gördüklerini” söyledi.