Üsküdar'da Solcu dergisine müdahale: Liseliler dergisine sahip çıktı

Bugün Burhan Felek Anadolu Lisesi yakınında Doğancılar Parkı'nda polis ve okuldan çıkan bir öğretmen hem Solcu dergisinin dağıtımını yapan TKG'lilere hem de okulun öğrencilerine müdahale etti. Din öğretmeni derginin evrimi savunduğunu belirterek 'Evrim dinsizliktir', 'Siz bu çocukların beyinlerini safsatalarla yıkıyorsunuz' diye bağırdı. Öğrencilerse 'Bu mahalle bizim, biz burada derginin dağıtılmasını istiyoruz' diyerek dergilerine sahip çıktılar.

İktidarın eğitim sistemine uyguladığı gerici müdahaleler bilim ve aydınlanma mücadelesine yönelik saldırıları beslemeye devam ediyor. Geçen günlerde Kadıköy Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen saldırının bir benzeri bugün Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi önünde Solcu dergisinin dağıtımının engellenmeye çalışılmasıyla yaşandı.

Burhan Felek Anadolu Lisesi önünde polis ve okuldan çıkan bir öğretmen, hem Solcu dergisinin dağıtımını yapan Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyelerine hem de okulun öğrencilerine müdahale etti.

Lisenin yakınındaki Doğancılar Parkı'nda dergi dağıtımını yapan TKG'liler ile okulun bir grup öğrencisi sohbet ederken önce polis dergilerin kaldırılmasını talep etti. Dergileri kaldırıp sohbete devam eden gençlere parktan geçen okulun din öğretmeni olduğunu söyleyen bir kişi sözlü tacizde bulundu. Kısa bir süre sonra bağırmaya başlayan öğretmen sözleri sarf etti:

“Bu çocuklar önce Kuran-ı Kerim'i ve Hz. Muhammed'in hayatını öğrenecek”, “Bu derginin ideolojisi evrimi savunuyor, evrim dinsizliktir", “Siz bu çocukların beyinlerini safsatalarla yıkıyorsunuz”.

Bu ifadelerden sonra evrimi bir safsata olarak gören din öğretmenini liseli öğrenciler uzaklaştırmak istedi. Oluşan kalabalığı gören polis tekrar geldi. Polis kalabalığı dağıtmaya çalışırken birkaç öğrenciye fiziksel müdahalesi olduğu iddia edildi. Öğrencilerin “Bu mahalle bizim, biz burada derginin dağıtılmasını istiyoruz” söylemleriyle ısrarı polisin gitmesini sağladı. Polisin gitmesiyle olay yatıştı. Bir süre daha sohbet eden gençler sonrasında dergilerini alarak dağıldı.

