Üsküdar ilçe seçim kurulu önünde kavga: Polis havaya ateş açtı

Üsküdar'da ilçe seçim kurulu önünde bekleyenler arasında çıkan kavgada, polis havaya ateş açtı.

Üsküdar'da ilçe seçim kurulu önünde bekleyenler arasında çıkan kavgada, polis havaya ateş açtı.

DHA'nın haberine göre, Üsküdar'da bulunan 3 ayrı sandık toplama merkezlerinden biri olan Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bekleyen iki grup arasında kavga çıktı. Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü, çevredeki araçlar zarar gördü.

Polisin havaya ateş açarak kavgaya müdahale ettiği bildirildi.