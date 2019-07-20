Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot bulundu

Uşak'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda bir şahsın üzerinden prestij olarak bastırılan 1 milyon dolarlık banknot bulundu.

Uşak'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın üzerinden prestij ve "Amerikan rüyası"nın sembolü olarak bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şahsın sayılı bastırılan banknotu nereden buldukları araştırılıyor.

1 milyon dolarlık banknotun 1988 yılında ABD tarafından prestij amacıyla bastırıldığı öğrenildi. Uluslararası Milyonerler Birliği tarafından üretilen 1 milyon dolarlık banknotlar gerçek para yerine geçmemesine rağmen koleksiyoncular arasında 10 binlerce dolara alınıp satılıyor.