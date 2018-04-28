Urla’da 'Halk Ayağa Kalkıyor' etkinliği

Türkiye Komünist Partisi Urla İlçe Örgütü’nün düzenlediği 'Halk Ayağa Kalkıyor' etkinliği TKP Merkez Komitesi üyesi Kemal Okuyan’ın da katılımıyla Urla Toprak Sahne’de gerçekleşti. Sosyal demokrasinin insanları bu düzenin değişmeyeceğine ikna etmeye çalıştığını belirten TKP Merkez Komite üyesi Kemal Okuyan, 'TKP’nin varlık sebebi bu saçma sömürü düzenini değiştirmektir' dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Urla'da "Halk Ayağa Kalkıyor" başlığıyla bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik, Alper Arpat’ın Türkiye Komünist Gençliği (TKG) adına gerçekleştirdiği konuşmayla başladı. Sözlerine TKG’nin çocuk işçiliğine karşı verdiği mücadeleye değinerek başlayan Arpat, ardından eğitimin piyasalaşmasına ve gericileşmesine değindi. Arpat, “TKG son sözü, bizi bu düzene mahkum edenlere bırakmayacak. Son sözü bu düzene boyun eğmeyen emekçiler, gençler söyleyecek” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

'İNSANLARI BU DÜZENİN DEĞİŞMEYECEĞİNE İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

TKP Merkez Komitesi adına konuşan Kemal Okuyan ise sözlerine İzmir’de aynı saatlerde Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin gerçekleştirmekte olduğu Konak Sineması’nın açılışı etkinliğine değinerek başladı. Ardından, Türkiye’nin farklı şehir ve bölgelerinde katıldığı etkinliklere değinen Kemal Okuyan, “Türkiye’nin hiçbir noktasında insanların yüzleri gülmüyor çünkü bu düzen insanlara hiçbir şey vaat etmiyor. Yapmamız gereken bu mutsuzluğu sömürü düzenine karşı öfkeye ve örgütlenmeye dönüştürmek. TKP’nin varlık sebebi bu saçma sömürü düzenini değiştirmektir” dedi.

Sözlerine Türkiye’deki seçim süreci ve 1 Mayıs ile devam eden Kemal Okuyan, sosyal demokrasinin 1920’lerin başında olduğu gibi bugün Türkiye’de de insanları bu düzenin değişmeyeceğine ikna etmeye çalıştığına değindi. Seçimlerde, TKP’nin İzmir’de göstereceği adayları desteklemeye çağrı yapan Kemal Okuyan, cumhurbaşkanlığı seçimleri için ise halkın her biri birbirinden gerici olan adaylardan birini seçmek zorunda olmadığını vurguladı. Okuyan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TKP’nin sandığa giderek geçersiz oy kullanacağını belirtti.

Etkinlik, Kemal Okuyan’ın 1 Mayıs’a Türkiye Komünist Partisi ile birlikte katılma ve örgütlenme çağrısı ile sona erdi.