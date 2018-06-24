Urfa'da yaralanan müşahit: Kürekle kovaladılar, canımızı zor kurtardık

Şanlıurfa'da yaşanan usulsüzlüklere ilişkin BBC Türkçe'ye konuşan müşahit Deniz Özgür, Urfa'da Eyyibiye ilçesi Akbilek köyünde yaşananları anlattı.

"Kürekle kovaladılar, canımızı zor kurtardık" diyen Deniz Özgür'ün anlattıkları şöyle;

900 oy bulunan bir okulda görevliydik. İlk kez bir seçimde müşahitler köylere gelmeye başladığı için şaşkındılar. Sabah 6'da okula gittiğim andan itibaren hoşnutsuzluklarrını dile getiriyorlardı.

Buradaki seçmenler, mevcut olmayan seçmenler için de oy kullanmak istiyorlar. Bazı vatandaşlar ellerinde seçmen kağıdı balyalarıyla geliyor ve köyün dışında bulunan ama ikameti orada olan kişiler adına oy kullanmak istiyorlar. Biz bunları engellemeye çalıştık. Bu nedenle müşahitlere saldırılar olmaya başladı. O sırada köyde jandarma bile yoktu. Gerilim arttığı için ben oradan can güvenliği endişesi ile ayrılmak zorunda kaldım. Bu sırada arabam da darp edildi. Okulda kalan bir başka sandık görevlisi arkadaşımızın da benden daha fazla darp edildiğini öğrendim. Müşahit kartımı yırtıp elime verdiler.