Urfa’da miting sonrası 3 HDP'li gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı ve DTK Divan Kurulu Üyesi Selim Sadak’ın da bulunduğu 3 kişi, 'terör örgütü propagandası yaptıkları' iddiasıyla gözaltına alındı.

Urfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın da bulunduğu 3 kişi, “terör örgütü propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alındı. HDP İlçe Başkanlığı tarafından Demirci yolundaki meydanda düzenlenen mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile aynı zamanda eski Siirt Belediye Başkanı olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi Selim Sadak birer konuşma yaptı. Mitingin ardından polis ekipleri, Sadak’ı ve beraberindeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İLGİLİ HABER HDP’ye operasyon: 7 gözaltı