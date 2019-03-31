Urfa'da AKP’li vekilin yakınları kalaşnikof çekti

Urfa'nın Viranşehir ilçesinde AKP'li vekil Halil Özşavlı'nın korumaları ve yakınları, HDP'lilere kalaşnikofla saldırmak istedi.

Urfa'nın Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ulubat Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi bittikten sonra okula 15 korumasıyla gelen AKP Milletvekili Halil Özşavlı ile HDP'liler arasında tartışma çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Özşavlı, tartışmadan sonra okulu koruma ve yakınlarıyla birlikte terk etmek zorunda kaldı.



Okulun kapısına çıktıktan sonra Özşavlı'nın koruma ve yakınları arasında bulunan sivil giyimli birisi, aracından çıkardığı kalaşnikof marka silahıyla saldırıya geçmek isterken, orada bulunan yurttaşlar tarafından zorla araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.



Bu arada birçok kişi vekilin koruma ve yakınları tarafından darp edilirken, yurttaşlardan birisi yaşananları anı anına kayda aldı.



Olay yerine gelen sivil polisler, HDP'lilere biber gazı ile müdahale etti.

