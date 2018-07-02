unutMADIMAKlımda: Sivas'ta anma yürüyüşü

Sivas Katliamı'nın 25. yıl dönümünde kentte bir anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sivas Katliamı'nın 25’inci yıl dönümü için kentte anma eylemi gerçekleştirildi.

Alevi-Bektaşi dernekleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar, Hacı Bektaş Veli Derneği önünde toplandıktan sonra saat 10.30 sıralarında yürüyüşe başladı. Anma programına katılanlar, Mevlana Caddesi güzergahını kullanarak, kent meydanı üzerinden eski Madımak Oteli'nin önüne geldi. Yürüyüş sırasında katliamda yaşamını yitirenlerin yakınları ön safta yer aldı.

"Sivas'ın hesabı sorulacak"sloganları atarak, ellerinde döviz ve fotoğraflar ile yürüyen yurttaşlar, eski otel binası önünde toplandı. Polis bariyeri ile kapatılan binanın önüne sadece siyasi parti temsilcileri ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları alındı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden (PSAKD) Gani Kaplan, bina içinde oluşturulan ve yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı alanda saldırganlardan Ahmet Alan ile Hakan Türkgil'in isminin kaldırılmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti: