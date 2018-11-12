'Ünlü yönetmen Erdoğan'ın filmini çekmeye geliyor'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan yakın zamanda Türkiye'ye gelecek ünlü yönetmen Oliver Stone'un Erdoğan'ın filmini yapacağını söyledi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde ünlü yönetmen Oliver Stone'la ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek için bugün yarın Türkiye’ye geliyormuş" dedi. Oliver Stone'un Erdoğan'ın filmini çekeceği duyumunu aldığını söyleyen Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Peki Oliver Stone, bir Tayyip Erdoğan filmi yapacak mı? Bu maksatla mı geliyor Türkiye’ye...

Duyduğuma göre evet!

Peki nasıl bir Tayyip Erdoğan filmi yapacak? Kurmaca bir film mi? Yoksa Putin’le ya da Castro ile yaptığı gibi belgesel röportaj mı?

Bunun detayları henüz bilmiyorum. Öğrendikçe yazarım, irtibatta kalalım."

Bu söylentinin gerçek olup olmadığı, ​AKP iktidarının son dönemde giriştiği "imaj yenileme" çalışmalarının bir parçası olup olmayacağı merak konusu.