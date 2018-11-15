Ünlü giyim mağazasının sahibi öldürüldü

Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, silahlı saldırıda öldürüldü.

Beşiktaş Balmumcu’da bir binanın 4’üncü katında 22:40 sıralarında meydana gelen olayda, Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, yeni açılmak üzere olduğu iddia edilen bir dernekte silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheliler olay yerinden hemen kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Yapılan ilk incelemede Gültekin'in kafasında ve vücudunun birçok yerinde kurşun girişi olduğu belirlendi.

Gültekin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gültekin, 2015 yılında da Beykoz’da silahlı saldırıya uğramış, yara almadan kurtulmuştu.