Üniversitelilerden Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne aydınlanma gezisi

Ankara Üniversitesi bünyesinde yer alan Aydınlanma ve Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu, bugün Prof. Dr. Erhan Nalçacı'nın sunumu ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi'sini gezdi.

Ankara Üniversitesi bünyesinde yer alan Aydınlanma ve Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu, bugün dönemin ailk etkinliğini soL yazarı Prof. Dr. Erhan Nalçacı'nın sunumu ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezi olarak gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından yoğun katılım ve ilgiyle karşılanan gezi üç saat sürdü. Cumhuriyet’in ilk arkeoloji müzelerinden Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni Marksist bir rehberlikle düzenlenen gezide, tarihsel süreçte başlıca kavramsal sıçramalardan bahsedildi.

Aydınlanma ve Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu'nun gerçekleştirmeyi planladığı gelecek etkinliklerden bazılar ise şu şekilde: Doç. Dr. Serdal Bahçe'nin sunumu ile "Dünyada ve Türkiye'de Kriz", Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'in katılımı ile "Küba'da Yeni Anayasa Tartışmaları".