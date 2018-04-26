Üniversitelerde eylemler bugün de sürüyor

Üniversiteleri bölen yasa tasarısının dün Meclis komisyonunda kabul edilmesinin ardından üniversitelerde başlatılan eylemler bugün de sürüyor. Gazi Üniversitesi’ndeki eylem, polisin ‘dağılın’ uyarısına karşın sürüyor.

Üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısının dün Meclis komisyonunda kabul edilmesinin ardından üniversitelerdeki eylemler bugün de sürüyor.

Gazi Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenler yasa tasarısına karşı çıkmak için bir araya geldi. Bazı fakültelerinin yeni kurulacak Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesine bağlanacağı haberine tepki gösteren öğrenci ve hocalar rektörlük binası önünde toplandı. "Gazi bizimdir, bizim kalacak" sloganları atan gruba polis dağılın uyarısı yaptı ancak öğrenci ve hocalar oturma eylemine başladılar.

İstanbul Üniversitesi’nde de bugün Avcılar Kampüsü’ndeki fakültelerde eylem yapan öğrenciler saat 14.30’da Beyazıt Kampüsü’ne gelerek burada diğer öğrencilerle buluşacaklar. İstanbul’daki eylem yine Beyazıt Ana Kapı önünde gerçekleştirilecek.