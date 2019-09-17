Üniversiteler zam, ölüm ve engelleme haberleriyle açıldı

Dün üniversitelerin bir bölümü resmen açılırken, açılış günü üniversitelerden zam, ölüm ve engelleme haberleri geldi. Türkiye Komünist Gençliği üniversitelerin açıldığı gün sıra arkadaşlarını 'hoş geldin’ bildirisiyle karşıladı. Engelleme girişimlerini göğüsleyerek ulaştırdıkları sözse buydu: Sosyalist Türkiye için hazırız.

Türkiye Komünist Gençliği yaptığı açıklamada üniversitelerin ve liselerin yeni döneminde daha fazla gence ulaşmak için çalışmalarına hız vereceklerini söyledi. Kent meydanlarında, üniversitelerde ve liselerde ‘’Sosyalist Türkiye’yi Kurmak için Buradayız’’ dediklerini söyleyen TKG temsilcileri, TKG üyeleri ve Solcu Liselilerin sosyalizm gönüllülerine ulaşmak için çalıştıklarını bildirdi.

Üniversitelerin ilk günü olup bitenleri de özetleyen, TKP'nin gençlik örgütü TKG, "okulların hareketli bir gün geçirdiğini" anlattı. TKG açıklamasına göre ilk gün üniversitelerde yaşananlar ve kendi yürüttükleri çalışmalar şöyle:

ANKARA DTCF'DE BOYUN EĞME'YE ENGELLEME GİRİŞİMİ

Üniversitelerin açılması ile beraber Türkiye Komünist Partisi’nin sesini kampüslere taşıyan Türkiye Komünist Gençliği üyeleri Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde engelleme ile karşılaştı. Üniversite öğrencileri çantalarına kadar aranırken, haftalık siyasi gazete Boyun Eğme özel güvenlik görevlilerin keyfi uygulaması sonucu sakıncalı bulunarak kampüse alınmadı.

Dekan yardımcısı ile görüşen üniversiteliler, yönetimin bir yasaklamasının olmadığını ortaya çıkarınca, güvenlik görevlileri gazeteyi içeri almak zorunda kaldı ve bunu yaparken bir yandan da TKG üyelerinin isimlerini topladı.

Boyun Eğme gazetesi 186. Sayısında "12 Eylül 1980 - Türkiye'nin ayarını bozan darbe" başlığı ile çıkmıştı. Gazetenin kampüse alınmaması 12 Eylül devamcısı bir iktidarın faaliyetlerini gözler önüne seriyor.

ÜNİVERSTELİLER DÖNEME ZAMLA BAŞLADI​

15 Eylül tarihi ile akademik yıl açılışı gerçekleşen Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler dönemi zamla karşıladı. Henüz akademik yıl açılışı gerçekleşmeyen üniversiteli öğrencilerde ise tedirgin bekleyiş sürüyor.

Ülkedeki ekonomik krizin faturasını emekçilere kesmeye çalışan iktidar, gençliğin nitelikli ve sağlıklı beslenme hakkını da elinden alıyor. Ankara Üniversitesi’nde yemekhane ücretleri 3 TL’den 3.5 TL’ye çıkarken İstanbul Üniversitesi’nde 2.75 TL olan ücretler yine 3.5 TL’ye ulaştı.

DİPLOMA ALMAYA GİTTİĞİ KAMPÜSTE YAŞAMINI YİTİRDİ​

23 yaşındaki Sezen Zambak, Ege Üniversitesi’nde diplomasını almaya gittiği sırada kampüs içerisindeki traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ehliyeti olmadığı ve teknisyenlik yaptığı iddia edilen sürücü V.B. gözaltına alındı. Üniversitelerde, yöneticilerin ve patronların üzerlerine düşen önlemleri almamaları ya da daha fazla sömürü için yapılan tercihler yüzünden yaşanan iş cinayetlerine ya da kazalara maruz kalan genç sayısı artıyor.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİ ENSAR VAKFI'NA SATIYOR​

Selçuk Üniversitesi’ni kazanan öğrencilere çocuk istismarcısı Ensar Vakfı’ndan gelen yurt mesajlarına öğrenciler tarafından tepki gösterildi.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bir açıklama yayımlayarak, "Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış emekçi çocuklarının Ensar Vakfı yurtlarını tercih etmesine yönelik adımlar atan üniversite yönetiminin, bu memleketin ilerici, aydın, yurtsever öğrencilerini hesaba katmadığı ortada" dedi. Türkiye Komünist Gençliği (TKG) sıra arkadaşlarına bu karanlıktan çıkışın Sosyalist Türkiye’yi kurma mücadelesinden geçtiğini belirtti.

GAZİANTEP'TE KEYFİ YASAKLAMA

Gaziantep Valiliği 22 Ağustos 2019 tarih ve 1741 sayılı genelge ile kentte siyasi çalışmaları yasakladı.

Okulların açılması ile beraber Solcu Dergisini liseliler ile buluşturmayı hedefleyen Solcu Liseliler keyfi yasaklamaya çektikleri video ile yanıt verdi ve arkadaşlarına seslendi.

İSTANBUL'DA SOLCU DERGİSİ'NE ENGELLEME GİRİŞİMİ

Polis ve bazı okul öğretmenleri Kadıköy Anadolu Lisesi ve Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi önünde Solcu dergisinin dağıtımını engellemek istedi.

Okul öğrencilerinin tepkisi üzerine polis alandan uzaklaştı. Üsküdar Burhan Felek'te müdahaleyi din dersi öğretmeninin başlattığı bildirildi.

CAĞALOĞLU LİSESİ KAPILARINI MEZUNLARINA KAPATTI

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi yönetimi, yenilenecek okul aile birliği seçimleri başta olmak üzere usulsüz uygulamalarına devam ediyor. Okulu kendi köklü geleneğinden kopartmaya çalışan yönetim, kapıları mezunlarına kapattı.

Geçtiğimiz yıl mezun olan öğrenciler yıllıklarını almak için geldikleri okula alınmadı. Karar mezunlar ve öğrencilerin yoğun tepkisi ile karşılandı.