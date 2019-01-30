Üniversiteler akademisyen atayamıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), asgari kadro ve bunun iki katına kadar kadro kullanma yetkisini Kasım ayında üniversitelere devrederken, üniversitelerin açtığı kadrolar 'bütçe' gerekçesiyle birer birer iptal ediliyor.

YÖK uzun süredir durma noktasına getirdiği akademik atamaları 2018 yılının son döneminde yeniden başlatırken, çeşitli öğretim üyesi kadrolarına atama süreçleri hızlandı.

Verilen ilanların çok önemli bir kısmı adrese teslim şekilde birebir isme açılırken, son dönemde ise "bütçe" gerekçesiyle açılan kadrolar iptal edilmeye başlandı.

1 Kasım 2018- 29 Ocak 2019 tarihleri arasında 126 farklı üniversite için birçok öğretim üyesi ilanı açıldı.

Bu ilanların bir bölümü açıldıktan kısa süre sonra iptal edildi. İptal gerekçesi ise "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik sayıları belli olmadığından ya da 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi kadro sayıları belli olmadığından dolayı iptal edilmiştir" notu oldu.

Yapılan bu iptaller ve "bütçe" vurgusu üniversitelerin de krize bağlı olarak "daralmaya gittiği" şeklinde yorumlanıyor.