Üniversiteden 'kişiye özel' ilan

Üniversitelerde kişiye özel açılan kadrolara yenileri eklenmeye devam ediyor. Karabük Üniversitesi tarafından Edebiyat Fakültesi için verilen bir ilanda öğretim üyesi almak için, 'Kur'an-ı Kerimin Soz Cüzünün İrabı üzerine çalışma yapmış olmak' şartı yer aldı.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı için ilan verdi.

Aranan şartlarda belirtilen bazı hususlar ilanların kişiye özel verildiği iddiasını akıllara getirdi.

Odatv'nin haberine göre, örneğin Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümü Arap Dili ve Edebiyatı anabilim dalına Dr. Öğretim Üyesi alınacağı, özel şart olarak da "Kur'an-ı Kerimin Soz Cüzünün İrabı üzerine çalışma yapmış olmak" belirtildi.

YÖK'ün Tez Merkezi'ne bakıldığında ise özel şartı karşılayan 1 kişinin olduğu dikkat çekti. O da Şehabettin Kırdar.

İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE DE DURUM AYNI

Bir diğer örnek ise İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümü Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri anabilim dalı için verilen ilanda.

Bu ilanda özel şart olarak "Mukayeseli Teoloji ve Kumran Yazmaları üzerine çalışmalar yapmış olmak" aranıyor.

Yine YÖK'ün Tez Merkezi'ne bakıldığında özel şartı karşılayan tek kişi çıkıyor: Mustafa Selim Yılmaz.

Karabük Üniversitesi'nin diğer bölümler için aradığı isimlerde bulunması gereken özel şartlar da dikkat çekici.

İşte o ilan ve aranan “özel şart”lar: