Üniversitedeki atama skandalına ilişkin araştırma önergesi verildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yaşanan akademik ve idari personel atamalarındaki usulsüzlük iddiaları Meclis gündemine taşındı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki akademik ve idari personel atamaları hakkında ortaya atılan usulsüzlük iddialarının tespit edilebilmesi için Meclis’e araştırma önergesi verdi.

Karasu verdiği önergede, 2016 yılından itibaren yapılan akademik ve idari kadro alım ve atamalarında kullanılan kriterlere dair ciddi bir bilgi kirliliği bulunduğu belirterek 6 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 125 adet akademik personel alım kararındaki usulsüzlüklere değindi.

Karasu ayrıca söz konusu atamalarda Rektör Alim Yıldız’ın ikinci dereceden akrabalarının idari personel kadrosuna yerleştirildiğini ve liyakat ilkesinin hiçe sayıldığını vurguladı.

Meclis gündemine gelen araştırma önergesinin kabul edilmesi halinde kurulacak komisyonla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki atamalar incelenebilecek.