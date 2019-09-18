Üniversitede 'çadır spor tesisi' tehlike saçıyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2017 yılından beri 'spor tesisi' olarak kullanılan kızılay çadırı, geçtiğimiz günlerde fazla elektrik yüklenmesi sebebi ile yandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2017 yılından beri 'spor tesisi' olarak kullanılan kızılay çadırı, geçtiğimiz günlerde fazla elektrik yüklenmesi sebebi ile yandı. Bu seferlik ucuz atlatılan olayda çadırın yanıcı malzeme olduğu göz önüne alınırsa can kaybı yaşanması tehlikesi mümkün.

2017'de fakülte dekanın isteği üzerine kurulan çadır, kurulduğu günden bu yana tepkilerin hedefi olmuştu.

ISITICI VE IŞIKLANDIRMA YOK

Kullanıma açıldığında ısıtıcısı ve ışıklandırması bulunan ''spor tesisi''nde öğrenciler, kışları montları ile vakit geçirmek zorunda kalıyordu.

2018-2019 döneminde ısıtıcı ve ışıklandırma sisteminin yapılmasına rağmen, sisteminin yetersizliği nedeniyle öğrenciler montlarıyla spor tesisini kullanmaya devam ettiler.

ELEKTRİK ŞALTERİ YANDI

2019 bahar döneminden itibaren söz konusu spor tesisinde elektrik problemleri yaşanmaya başladı.

Isıtıcı ve ışıklandırmanın kullanıma açılmasıyla birlikte şalterlerin attığı ve geçtiğimiz günlerde de şalterin olduğu bölümde bir metrelik bir yanık oluştuğu bildiriliyor.

Spor tesisi hayati riskler taşımasına rağmen herhangi bir çözüm bulunamadığı da görülebiliyor.