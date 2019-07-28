Üniversite yönetimlerinden AYM kararına karşı zoraki imza kampanyası

Yandaş akademisyenler, Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde 'barış akademisyenleri' olarak bilinenler hakkında aldığı karara karşı harekete geçti. Üniversite yönetimlerinin öğretim görevlileri ve elemanlarından AYM kararını kınayan bir metin için imza topladıkları görülüyor.

Anayasa Mahkemesi'nin kamuoyunda "barış akademisyenleri" olarak bilinen akademik personelle ilgili geçtiğimiz günlerde aldığı karar, iktidar ve yandaşlarını rahatsız etti.

AYM, kendisine bireysel başvuruda bulunan "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzaladıkları için teröre mücadele yasası çerçevesinde yargılanmış olanların haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

Şimdi, üniversitelerde yönetimler aracılığıyla bir başka imza kampanyası yürütülüyor.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN'DEN İBARET DEĞİL

Duvar internet sitesinde "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden yapılan açıklama olarak haber olan imza metninin başka üniversitelerde de okul yönetimleri tarafından dolaşıma çıkarıldığı, akademisyenlerden "yayınlanması düşünülen bildiriye imza vermelerinin istendiği öğrenildi.

Yandaş yönetimlerin AYM kararına karşı çıkardıkları imza metni "Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz" başlığını taşıyor ve "terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını 'hak ihlali' gördüğünü" öne sürdükleri Anayasa Mahkemesi'nin skandal bir karar aldığını söylüyor.

'AYM KARARI YANLIŞ, KINIYORUZ'

"Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır" denilen imza metninde AYM kararının "terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde" alındığı iddia ediliyor.

İmza metni, "Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz." sözleriyle bitiyor.

