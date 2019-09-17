Üniversite yönetimi 250 TL'lik kitapları zorunlu tuttu: Kitapsızlar derslere alınmayacaklar

Üniversitelerin açılması ile birlikte, üniversitelerden zam ve dayatma haberleri de gelmeye başladı. Bu kez Türk-Alman Üniversitesi yönetimi, dönemin başlamasıyla birlikte hazırlık öğrencilerinin bu dönemden itibaren hazırlık derslerine ancak sınava dönük temin edilecek özel Almanca kitaplarla katılabileceğini duyurdu. Söz konusu kitapların tanesi ise 250 lira.

Üniversitelerin bir kısmı dün itibari ile açıldı.

Üniversitelerin açılması ile birlikte, üniversitelerden zam ve dayatma haberleri gelmeye başladı.

Bu kez Türk-Alman Üniversitesi yönetimi, dönemin başlamasıyla birlikte hazırlık öğrencilerinin bu dönemden itibaren hazırlık derslerine ancak sınava dönük temin edilecek özel Almanca kitaplarla katılabileceğini duyurdu. Tanesi 250 lira olan kitapları 4 hazırlık kuru boyunca satın alamayan öğrenciler, derslere katılamayacak.

PROTOKOL GEREĞİ KİTAP UYGULAMASI

Devamsızlık sınırlaması bulunan hazırlık programında öğrencilerin derse katılamaması sınıfta kalmaları anlamına geliyor. Uygulamaya tepki gösteren öğrencilere okul yönetiminin, “imzalanan protokol gereği böyle bir uygulamanın başladığı” gerekçesiyle notlarla gelen öğrencilerin derslere kabul edilmeyeceğini ve ısrar etmeleri durumunda haklarında işlem başlatılacağı söylediği öğrenildi.

KİTAPLARI ÜNİVERSİTENİN KİTABEVİ Mİ SATIYOR?

Ayrıca gün içerisinde “Türk Alman Kitabevi” adlı kurumun okul içerisinde stand açarak kitap satışlarını gerçekleştirdiği öğrenciler tarafından aktarıldı.