Üniversite yemekhanesinde çalışan öğrenci ağır yaralandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yemekhanesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, stajyer öğrenci kolunu kıyma makinasına kaptırarak ağır yaralandı.

Sakarya Üniversitesi Esentepe kampüsündeki yemekhanenin mutfak bölümünde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, stajyer olduğu öğrenilen Kız Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki E.A, yemek hazırlığı sırasında sol kolunu kıyma makinasına kaptırdı.

Medya Detay'ın haberine göre, olay yemekhanenin güvenlik kameralarına yansırken, kolunu kurtaran E.A daha sonra olay yerine çağırılan ambulansa, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, genç E.A. hastanede ameliyata alındı.