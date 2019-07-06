Üniversite sahibi Bilal Erdoğan: Eğitimin ticaretine saygı duymuyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yönetiminde bulunduğu İbn Haldun Vakıf Üniversitesi mezuniyet töreninde vakıf üniversitelerini 'ticari amaç' taşımakla eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu İbn Haldun Vakıf Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu.

Vakıf üniversitesi statüsündeki İbn Haldun Üniversitesi yönetiminde bulunan Erdoğan, vakıf üniversitelerini "ticari amaçları" nedeniyle eleştirdi. Erdoğan, “Bütün eğitim alanındaki tecrübem bana şunu öğretti; eğitimin ticaretine saygı duymamak. Ben eğitimin ticaretine saygı duymuyorum" dedi.

Bilal Erdoğan, İbn Haldun Vakıf Üniversitesi'ni kurma gerekçelerini söyle anlattı: “Bu üniversite bugün dünyada eksikliğini hissettiğimiz, ülkemizde özellikle eksikliğini daha hissettiğimiz şeylerin yerine adeta bir misyon üniversitesi olarak kuruldu.”

Mezuniyet törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Uysal, THY Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şeker de katıldı.

AKP'NİN PROJE ÜNİVERSİTESİ

İbn Haldun Vakıf Üniversitesi'nin yönetim kurulunda Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak’ın da olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile kurulduğu biliniyor. TÜRGEV, Başakşehir’de kurulan İbn Haldun Vakıf Üniversitesi’nin 606 milyon liralık arazisini 3 milyon liraya 30 yıllığına tahsis etmişti.

2018 yılına ait İBB raporunda ise sadece TÜRGEV' verilen desteğin 52 milyon liraya vardığı ortaya çıkmıştı.