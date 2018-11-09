Üniversite öğrencilerinden kurtlu yemek isyanı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2 Kasım ve 7 Kasım tarihlerinde öğrencilere verilen yemekte kurt çıktı. Öğrenciler duruma tepki gösterirken, birçok öğrencinin de yemeklerden dolayı rahatsızlık geçirdiği öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri yemekhaneden oldukça şikayetçi.

Öğrenciler günlük üç lira verdikleri yemeklerden kurt çıktığını, birçok öğrencinin de bu yemeklerden dolayı rahatsızlandığını dile getirdi.

2 ve 7 Kasım'da yemeklerde kurt çıktığını belirten bir öğrenci, soL'a yaptığı açıklamada, "Yemekler genel olarak kötü ve hijyen sıkıntısı var. Yemeklerde kullanılan yağ ögrencileri rahatsız ediyor, sadece benim şahit olduğum 3 arkadaşım yemeklerden dolayı rahatsızlandı. Ayrıca bu yemekler için öğrencilerden 3 lira da para alınıyor ve bu Ankara'da devlet üniversitelerindeki en pahalı yemek. Yemeklerde yaşadığımız bu sıkıntıların bir an önce giderilmesini talep ediyoruz" dedi.