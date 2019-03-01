Üniversite Katılımcıları Derneği: Bilim itaati değil, isyanı gerektirir

Üniversite Katılımcıları Derneği, açıklama yaparak 'Basından öğrendiğimize göre, parlak bir bilim insanı olan Doç. Dr. Mehmet Somel, TÜBİTAK Teşvik Ödülleri için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından aday gösterilmişken, Rektörlük bu bilim insanına kazanması durumunda Külliye’deki törene katılıp katılmayacağını sormuştur. Baştan böyle bir kuralı kabul etmeyeceğini söylemesi üzerine, söz konusu bilim insanı listeden çıkarılmıştır. Bu olayı kınamıyoruz, kimseyi bir başkasına şikâyet de etmiyoruz. Sadece ülkemizde bilimin geldiği durumu göstermesi açısından üzüntümüzü tüm bilim emekçileri ile paylaşıyoruz' diye duyurdu.

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD), Doç. Dr. Mehmet Somel'in TÜBİTAK Teşvik Ödülleri için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından aday gösterilmesine rağmen rektörlüğün "Külliye’deki törene katılıp katılmayacağını" sorarak listeden çıkartmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Bilim İtaati Değil, İsyanı Gerektirir

Bilim tarihi bilim insanlarının isyanları ile döşenmiştir. Yerleşik dogmalara, statik kurallara, herkesin bir şeyin olmayacağını bildiği kabul edişlere isyan eden bilim insanları çığır açmıştır.

Bruno’dan Galileo’ya, Darwin’den Einstein’a, Pavlov’dan Mendeleev’e, Cahit Arf’tan Feza Gürsey’e bilim, itaate değil, isyana dayalıdır.

Ancak geçen hafta Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yaşanan bir olay, bilimde itaatin istendiğini göstermesi açısından ibret vericidir.

Basından öğrendiğimize göre, parlak bir bilim insanı olan Doç. Dr. Mehmet Somel, TÜBİTAK Teşvik Ödülleri için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından aday gösterilmişken, Rektörlük bu bilim insanına kazanması durumunda Külliye’deki törene katılıp katılmayacağını sormuştur. Baştan böyle bir kuralı kabul etmeyeceğini söylemesi üzerine, söz konusu bilim insanı listeden çıkarılmıştır.

Bu olayı kınamıyoruz, kimseyi bir başkasına şikâyet de etmiyoruz. Sadece ülkemizde bilimin geldiği durumu göstermesi açısından üzüntümüzü tüm bilim emekçileri ile paylaşıyoruz.

Ve tekrar ediyoruz, bilimsel gelişme itaate, biat etmeye değil, bilim insanlarının dayatılan kurallara karşı isyanına bağlıdır.

ÜKD Yönetim Kurulu